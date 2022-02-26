Зеленський: зброї ми не складемо, захищатимемо нашу державу
Президент України Володимир Зеленський спростував фейки, що він нібито закликає українську армію скласти зброю, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У мережі дуже багато з'явилося фейкової інформації, що мовляв, я закликаю скласти зброю нашу армію та деевакуацію. Значить так! Я тут. Ніяку зброю ми не складемо, захищатимемо нашу державу, бо наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти і ми все це захищатимемо!", – повідомив Зеленський у зверненні.
Відеоролик із заявою глава держави записав із вул. Банкової (Київ) на тлі знаменитого "Дому з химерами", розташованого навпроти Офісу президента.