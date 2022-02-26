ДСНС: У Києві снаряд влучив у житловий будинок

У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання снаряда в житловий будинок, повідомляє Українська правда.

Держслужба з надзвичайних ситуацій підтвердила цю інформацію.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що в будинок влучила ракета.

"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди" , – заявив Кличко.

Фото: соцмережі

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Проводиться евакуація, залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.