ДСНС: У Києві снаряд влучив у житловий будинок

ДСНС: У Києві снаряд влучив у житловий будинок
Фото: соцмережі

У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання снаряда в житловий будинок, повідомляє Українська правда.

Держслужба з надзвичайних ситуацій підтвердила цю інформацію.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що в будинок влучила ракета.

"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди", – заявив Кличко.
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Фото: соцмережі

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Проводиться евакуація, залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.

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