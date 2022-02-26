ДСНС: У Києві снаряд влучив у житловий будинок
У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання снаряда в житловий будинок, повідомляє Українська правда.
Держслужба з надзвичайних ситуацій підтвердила цю інформацію.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що в будинок влучила ракета.
"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди", – заявив Кличко.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Проводиться евакуація, залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.