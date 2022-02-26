Генштаб: ЗСУ зупинили наступ противника у Харківській області

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію станом на 6.00 26 лютого. Росія розпочала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Противник розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує завдавати авіаційних ударів по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході та у північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуполь.

З Чорного моря Росія здійснила запуск крилатих ракет морського базування Калібр територією України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається біля Білорусі та Криму. Зокрема, у Мозиря (Білорусь) знаходяться батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного військового округу РФ, які можуть бути застосовані для завдання ударів по об'єктах на території України.

Встановлено тимчасове місце знаходження десятків одиниць танків у районі Шумського та ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" у районі Косівщина (обидва населені пункти – у Сумській області).

"Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію в районах Південний та Одеса, по аеродрому Озерне, щодо об'єктів цивільної інфраструктури в Київській області" , - заявили в Генштабі.

Повідомляється, що Збройні сили України зупинили наступ противника та продовжують ведення оборонних боїв у Харківській області. Ведуться міські бої в Охтирці (Сумська область).

"На приморському напрямку в районі Коблево внаслідок вогню механізованих підрозділів 28 ОМБР знищено катери та до 20 осіб особового складу ДРГ противника. Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок" , – додали у Генеральному штабі.

Повітряні сили ЗСУ продовжують відображення авіаударів та заподіяння вогневої поразки щодо накопичення живої сили та військової техніки ворога у Київській, Чернігівській та Херсонській областях.