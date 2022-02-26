Мер Херсона: над містом український прапор, будемо жити

Українські захисники продовжують утримувати контроль над Херсоном, над містом майорить український прапор, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook.

"Над Херсоном український прапор! Місто працює та живе. О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. Будемо жити!" , – написав він.

Мер додав, що зараз вирішується питання з продуктами та хлібом. Він порадив мешканцям стежити за оновленням інформації на офіційному сайті міськради.

Колихаєв наголосив, що водопостачання у місті відбувається у звичайному режимі, а інформацію про "воду по годинах" назвав фейком. Усі аварії намагаються усувати оперативно.

Він додав, що 25 лютого у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків.