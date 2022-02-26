Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати Росію після влучення ракети у житловий будинок у Києві, повідомляє Українська правда.

Про це Кулеба заявив у Twitter

"Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві.

Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" , – написав очільник МЗС України.

Раніше у Києві на проспекті Лобановського, 6-а російський снаряд влучив у житловий будинок.