Facebook заборонив рекламу і монетизацію для російських держЗМІ

Facebook робить додаткові кроки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Нині компанія забороняє російським державним ЗМІ розміщувати рекламу або монетизувати її платформу в будь-якій точці світу, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив віцепрезидент компанії Meta, якій належить Facebook, Нік Клегг в Twitter.

Також російські держЗМІ будуть промарковані спеціальною міткою в соцмережі. Дані зміни на вже почали впроваджуватися і триватимуть до вихідних.