Кличко: російських військ у Києві немає, але діють диверсанти

Станом на ранок, 26 лютого російських військ в Києві немає. Втім, наразі в місті діють диверсійні групи, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив мер столиці Віталія Кличка під час брифінгу.

"Ніч була складною, але російських військ в столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема, зі сторони Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи" , - розповів Кличко.

Раніше повідомлялося, що в районі станції метро "Берестейська" українські війська знищили російську колону. Додамо, українські військові відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану недалеко від станції метро "Берестейська".