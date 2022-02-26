Міненерго: Київська ГЕС під контролем ЗСУ, працює у штатному режимі

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Київська гідроелектростанція перебуває під контролем Збройних Сил України та працює у штатному режимі.

Про це він написав у Facebook.

"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю перебуває під контролем. Технічний персонал залишив сховища та розпочав роботу" , – заявив Галущенко.

Він додав, що станом на 8.30 26 лютого станція працює у штатному режимі.