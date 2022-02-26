Військова адміністрація: на вулицях Сум ведуться вуличні бої

В Сумах ведуться вуличні бої, людей просять не виходити з дому, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.

"Увага! Зараз на вулицях Сум ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні мають залишатися вдома" , – йдеться в повідомленні.

Пізніше в обласній військовій адміністрації додали﻿:

"На Курській у Сумах серйозна битва. Наша тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів у місті".

Жителів просять триматися якомога далі від вікон, не виходити надвір, не знімати на телефони.

Також повідомлялося, що в Сумах сили тероборони затримали російських військових.

Ситуація в області

За словами Дмитра Живицького, голови Сумської ОВА, який звітував про ситуацію по області станом на 9:00 26 лютого, ніч минула більш менш спокійно.

Наразі російські війська відступили вглиб Російської Федерації. Місто Шостка знаходиться в обороні, оточене блокопостами. Над Конотопом був проліт літаків, які, вочевидь, спрямовувалися вглиб країни.