Садовий: на Львівщині висадився російський десант, їм дали відсіч

У місті Броди Львівської області висадився російський десант. За словами мера Львова Андрія Садового, українські військові дали їм відсіч, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"У районі Бродів о 9 ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 осіб. Наші війська дали їм відсіч. Зараз вони відступають у бік лісу в район Лев'ятина. Збройні сили дають гідну відсіч окупанту! Тримаємо ситуацію на контролі" , - сказано в повідомленні.