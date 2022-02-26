У СБУ Львівської області спростували інформацію про висадку російського десанту

У місті Броди Львівської області висадився російський десант, заявив мер Львова Андрій Садовий. Пізніше в СБУ цю інформацію спростували, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності!" , – повідомили﻿ в Службі безпеки.

Там додали, що працювала українська авіація та закликали жителів зберігати спокій.



Раніше повідомлення про висадку російського десанту опублікував мер Львова, але вона виявилася неточною.