У СБУ Львівської області спростували інформацію про висадку російського десанту
У місті Броди Львівської області висадився російський десант, заявив мер Львова Андрій Садовий. Пізніше в СБУ цю інформацію спростували, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності!", – повідомили в Службі безпеки.
Там додали, що працювала українська авіація та закликали жителів зберігати спокій.
Раніше повідомлення про висадку російського десанту опублікував мер Львова, але вона виявилася неточною.
"У районі Бродів о 9 ранку на 3 вертольотах висадився російський десант. Близько 60 осіб. Наші війська дали їм відсіч. Зараз вони відступають у бік лісу в район Лев'ятина. Збройні сили дають гідну відсіч окупанту! Тримаємо ситуацію на контролі", - сказано в повідомленні.