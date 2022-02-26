Данілов: у месенджерах ворожі агенти розпитують, як дістатися Києва

На різні форуми та до груп у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, створених жителями Київської області, додаються ворожі агенти, які розпитують, як дістатися до міста, повідомляє Новое время.

Про це заявив в Facebook секретар РНБО Олексій Данілов.

"Автори дописів активно розпитують у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя. У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.

Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, — це ворожі агенти. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги" , — повідомив він.

Данілов радить скаржитися адмінам груп та писати великими літерами, що людина може бути окупантом, який збирає інформацію.