Мародери залишають мітки на дверях після вторгнення Росії

Мешканців українських міст попередили про ймовірність мародерства у квартирах і показали мітки, які можуть лишати зловмисники на дверях, повідомляє РБК-Україна.

За повідомленням Telegram-каналів, зокрема, у столиці зафіксовані численні випадки наклеювання "оголошень" на замки для перевірки квартир, з яких виїхали господарі після початку вторгнення російських військ на територію України.

"Прохання до мешканців у всіх містах - знімайте такі мітки! Їх ліплять мародери. Не будьте байдужими оглядайте регулярно кожен свій поверх" , - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 лютого Віталій Кличко і Національна гвардія звернулися до мешканців Києва з проханням не перетинати мости через Дніпро.