Мародери залишають мітки на дверях після вторгнення Росії

Мародери залишають мітки на дверях після вторгнення Росії
Фото: t.me/kyiv_live

Мешканців українських міст попередили про ймовірність мародерства у квартирах і показали мітки, які можуть лишати зловмисники на дверях, повідомляє РБК-Україна.

За повідомленням Telegram-каналів, зокрема, у столиці зафіксовані численні випадки наклеювання "оголошень" на замки для перевірки квартир, з яких виїхали господарі після початку вторгнення російських військ на територію України.

"Прохання до мешканців у всіх містах - знімайте такі мітки! Їх ліплять мародери. Не будьте байдужими оглядайте регулярно кожен свій поверх", - говориться в повідомленні.
Мешканців українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери

Мешканців українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери

Нагадаємо, що 26 лютого Віталій Кличко і Національна гвардія звернулися до мешканців Києва з проханням не перетинати мости через Дніпро.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics