Верещук: треба повернути тисячі трупів росіян додому
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням допомогти у перевезенні тисяч трупів російських військових на їх батьківщину, повідомляє Ділова столиця.
"Мипросимо щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Тисячі тіл окупантів. Це — гуманітарна потреба… У РФ повинні знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі", — сказала політик.
Окрім того, вона дала пораду росіянам.
"Ми ще раз звератємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших чоловіків, ваших синів було менше. В інший спосіб — їх будуть тисячі… Перемога буде за нами. Слава Україні!", — підсумвала Верещук.