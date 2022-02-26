Верещук: треба повернути тисячі трупів росіян додому

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням допомогти у перевезенні тисяч трупів російських військових на їх батьківщину, повідомляє Ділова столиця.

"Мипросимо щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Тисячі тіл окупантів. Це — гуманітарна потреба… У РФ повинні знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі" , — сказала політик.

Окрім того, вона дала пораду росіянам.