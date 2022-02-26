Глава Луганської ОДА: росіяни окупували Станицю Луганську

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська тимчасово окупували Станицю Луганську, Кримське та Марківку, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині станом на 11:30.

Сєвєродонецьк готується до оборони, гуманітарна складова є задовільною. Жителів закликають залишатися в укриттях. У Лисичанську тихо, гуманітарна ситуація є задовільною, вокзал готовий приймати потяги для евакуації.

У Попасній тихо, на відміну від ночі, евакуаційний поїзд виїхав, задовільна гуманітарна складова. На щастя тихо, людей збирають для евакуації до Петропавлівки, є проблема з паливом. Кількість жертв наразі не встановлено.

У Біловодську поліція стежить за громадським порядком, після вчорашнього наступу зброю збирають та дистанціюють від місцевого населення. Розвозять хліб, працюють над відновленням газо- та електропостачання.

У Горському йдуть обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова є задовільною. У Новоайдарі тихо, гуманітарна складова задовільна, ускладнений підвіз товарів. В Олексіївці снаряд пошкодив будинок багатодітної родини.

У Старобільську тихо, мешканців закликають залишатися в укриттях. Для постраждалих від обстрілу організовують житло. У Сватовому тихо, гуманітарна складова задовільна, працює один маршрут громадського транспорту. У Новопскові тихо, гуманітарна складова задовільна.

Влада у всіх населених пунктах знаходиться на місцях.