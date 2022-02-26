Словенія та Хорватія нададуть Україні допомогу
Словенія передасть Україні каски, гвинтівки та боєприпаси, заявив міністр оборони Словенії Матей Тонін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми відправимо їм каски, гвинтівки та відповідні боєприпаси" , - сказав Тонін в ефірі 24UR ZVEČER, передає 24ur.com.
Додамо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Хорватія готує рішення, аби допомогти Україні.
"Розмова з хорватським колегою Горданом Грлічем-Радманом. Загреб пам'ятає, як Україна на початку 90-х конкретними рішеннями допомогла хорватам у Вітчизняній війні. Тепер Хорватія готує рішення, щоб віддячити. Я також подякував за підтримку санкцій ЄС проти російських загарбників", – написав Кулеба в Twitter у суботу.