Словенія та Хорватія нададуть Україні допомогу

Словенія передасть Україні каски, гвинтівки та боєприпаси, заявив міністр оборони Словенії Матей Тонін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми відправимо їм каски, гвинтівки та відповідні боєприпаси" , - сказав Тонін в ефірі 24UR ZVEČER, передає 24ur.com.

Додамо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Хорватія готує рішення, аби допомогти Україні.