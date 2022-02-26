Зеленський: ми вистояли та зламали план окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хотіли захопити Київ та встановити в ньому маріонеткову владу, але українська армія не дала планам ворога здійснитися, повідомляє Новое время.

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога… Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої країни та поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку.

Ми зламали їхні плани, вони не отримали жодної переваги. На наших вулицях, у небі Києва, Василькові, Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала битва за Київ" , — наголосив глава держави у зверненні.

Зеленський заявив, що окупанти застосували проти українських захисників ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів та десант, обстрілюють житлові квартали та намагаються знищити енергетичні об'єкти.

Глава держави раніше попереджав, що ніч на 26 лютого буде важкою, російські війська застосують усі сили та підуть на штурм.