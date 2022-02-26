Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій у ЗМІ

Війська РФ влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобильською зоною, аби звинуватити в цьому українців. Таким чином вони готують низку фейкових новин для світових ЗМІ, заявляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, повідомляє РБК-Україна.

"Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі" , - йдеться в заяві.

Там також повідомили що радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.

"Працівники підприємств зони відчуження, до останнього залишалися на об'єктах, відповідально виконуючи свої функції забезпечення безпеки, фізичного захисту, не дивлячись на обставини" , - зазначається в повідомленні.

Наразі стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна втратила контроль над Чорнобилем.