Генштаб: противник продовжує наступ з метою блокування Києва

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські військові продовжують наступ на Київ з метою блокування столиці та повалення української влади.

Про це йдеться у зведенні﻿ Генштабу станом на 11.00.

"Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, "демілітаризація" та "денаціоналізація" України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах" , – йдеться в повідомленні.

У Генштабі відзначають, що російські армійські підрозділи втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів.

"На Поліському напрямку до семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі, Вишгорода. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись.Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі Томилівки та на аеродромі Васильків (десант знищений)" , – повідомили у Генеральному штабі.

Наступ на Київ триває і з боку Чернігівської області – там до 14 батальйонних тактичних груп (БТГр) російської армії. Збройні сили України зупинили їх в районі Ніжина, Великої Дороги, Обичіва. Також наступ окупантів зупинено в районах Сум, Прилук та Києва, додали в Генштабі.

"На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГр. Резервів у окупанта не залишилось" , – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку російські війська зупинені перед Охтиркою (Сумська область) та в районах Богодухова, Дергачів, Печенігів (Харківська область).

"На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони у напрямку – до 3 БТГр зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу" , – заявили в Генеральному штабі.

Також повідомляється, що український безпілотник Bayraktar TB2 вразив цілі противника поблизу аеродрому Гостомель.