Естонія закриває свій авіапростір для Росії
Естонія заборонить російським авіалініям користуватися авіапростором країни, заявив міністр економічних справ та інфраструктури Тааві Аас, повідомляє Економічна правда.
"Естонія приєднується до ініціативи Польщі і заборонить всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - сказав він виданню ERR.
Зараз розробляється пропозиція, після якої заборона набуде чинності.
"Я запрошую наших балтійських колег зробити те ж саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", – сказав міністр.
"Європа має бути єдиною та рішучою у відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!", – додав він.