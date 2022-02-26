Естонія закриває свій авіапростір для Росії

Естонія закриває свій авіапростір для Росії
Фото: Facebook

Естонія заборонить російським авіалініям користуватися авіапростором країни, заявив міністр економічних справ та інфраструктури Тааві Аас, повідомляє Економічна правда.

"Естонія приєднується до ініціативи Польщі і заборонить всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір", - сказав він виданню ERR.

Зараз розробляється пропозиція, після якої заборона набуде чинності.

"Я запрошую наших балтійських колег зробити те ж саме, щоб відрізати Росію від європейського повітряного простору", – сказав міністр.
"Європа має бути єдиною та рішучою у відповіді на вторгнення Росії в Україну. Слава Україні!", – додав він.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics