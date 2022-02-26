Зеленський закликав ЄС ухвалити рішення про членство України в Євросоюзі

Зеленський закликав Європейський Союз негайно ухвалити рішення про членство України в ЄС, написав глава держави у Twitter, повідомляє Дело.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - написав Зеленський .

Наразі президент України перебуває у Києві та активно веде переговори з усіма світовими лідерами закликаючи їх допомогти у війні з Росією. Президент постійно наголошує, що зараз Збройні сили України захищають не тільки нашу країну, а й усю Європу від російських окупантів.

Зазначимо, що країни-члени ЄС продовжують надавати підтримку Україні у війні з Росією. Франція допоможе зброєю та військовим обладнанням.

НАТО також заявило про нові види підтримки та зброї для України, зокрема системи протиповітряної оборони, а також розгортає сили оборони на східному фланзі альянсу.

Паралельно ЄС тисне на Росію санкціями. Напередодні закордонні ЗМІ повідомили, що Євросою готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова у рамках нового пакету санкцій.