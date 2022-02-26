ОДА: у Сумській області російські диверсанти розкидають вибухівку
На Сумщині диверсійні групи займаються поширенням замінованих цінних речей та технічних гаджетів, повідомляє Сьогодні.
Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.
"Зверніть увагу! Терміново!!! Диверсійні групи займаються поширенням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чіпати і терміново повідомляти про такі факти", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І далі триматися від вікон.
"Ситуація загалом контрольована. Наші військові та тероборона дають гідну відсіч противнику. Ми переможемо, бо ми – на своїй землі. Слава Збройним Силам України! Слава Україні", – розповів заступник голови військової адміністрації Сумської області В'ячеслав Печененко.