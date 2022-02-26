ОДА: у Сумській області російські диверсанти розкидають вибухівку

На Сумщині диверсійні групи займаються поширенням замінованих цінних речей та технічних гаджетів, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

"Зверніть увагу! Терміново!!! Диверсійні групи займаються поширенням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чіпати і терміново повідомляти про такі факти" , – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на вулицях Сум ідуть бої. У різних районах міста є військова техніка. Жителі міста мають залишатися вдома. І далі триматися від вікон.