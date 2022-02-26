Міненерго: населення та бізнес не відключатимуть від світла за несплату

Постачальники продовжуватимуть надавати послуги з подачі електрики навіть клієнтам, які не сплачують рахунки. Таке доручення надало Міністерство енергетики, повідомляє UBR.

Оператори систем розподілу (ОСР) не відключатимуть населення та бізнес від електроенергії за несплату послуг. Відповідні завдання перед постачальниками поставило Міністерство енергетики.

"Міністр енергетики довів до відома керівництва компаній операторів систем розподілу інформацію про можливість відключення жодних категорій споживачів від енергопостачання – ні побутових споживачів, ні підприємств державної та комунальної власності, ні бізнесу – на час дії воєнного стану", – сказано у повідомленні .

До цього мобільні оператори погодилися не відключати інтернет та зв'язок абонентам за несплату.