"Укрзалізниця" призначила евакуаційні рейси з Києва на захід
"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України, повідомляє Ділова столиця.
Так, з Київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за таким графіком:
- 14:00 — додатковий поїзд №915 до Львова
- 15:02 — поїзд №55 до Рахова
- 16:50 — поїзд №249 до Чернівців
- 17:00 — додатковий поїзд до Ужгорода
- 17:12 — поїзд №13 до Солотвино
- 18:30 — поїзд №81 до Ужгорода
- 19:06 — поїзд №43 до Івано-Франковська
- 19:48 — поїзд №95 до Рахова
- 20:05 — поїзд №29 до Ужгорода
- 20:12 — поїзд №49 до Трускавця
- 20:21 — поїзд №57 до Ворохти
- 20:21 — поїзд №59 до Чопа
- 22:22 — поїзд №7 до Чернівців
- 22:37 — поїзд №91 до Львова
Пасажирів просять зберігати спокій та очікувати наступного рейсу.