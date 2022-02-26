"Укрзалізниця" призначила евакуаційні рейси з Києва на захід

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні рейси з Києва на захід
Фото: Facebook

"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних рейсів з Києва на захід України, повідомляє Ділова столиця.

Так, з Київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за таким графіком:

  • 14:00 — додатковий поїзд №915 до Львова
  • 15:02 — поїзд №55 до Рахова
  • 16:50 — поїзд №249 до Чернівців
  • 17:00 — додатковий поїзд до Ужгорода
  • 17:12 — поїзд №13 до Солотвино
  • 18:30 — поїзд №81 до Ужгорода
  • 19:06 — поїзд №43 до Івано-Франковська
  • 19:48 — поїзд №95 до Рахова
  • 20:05 — поїзд №29 до Ужгорода
  • 20:12 — поїзд №49 до Трускавця
  • 20:21 — поїзд №57 до Ворохти
  • 20:21 — поїзд №59 до Чопа
  • 22:22 — поїзд №7 до Чернівців
  • 22:37 — поїзд №91 до Львова

Пасажирів просять зберігати спокій та очікувати наступного рейсу.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics