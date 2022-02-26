Криптосуспільство просити дати інфу про гаманці політиків у РФ та Білорусі

Українська криптоспільнота просить надати за винагороду будь-яку інформацію про криптогаманці російських і білоруських політиків, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.

"Блокчейн-індустрія - не місце для російських політичних злочинців. Українська криптоспільнота готова надати винагороду за будь-яку інформацію про криптогаманці російських і білоруських політиків і їх довколишнім оточенням (їх представників, довірених осіб і дітей).

В умовах війни політичні злочинці та їх спільники можуть спробувати вивести свої капітали в криптоактиви. Ми будемо їх переслідувати. Всі їх криптокапітали будуть марковані, їх цінність буде дорівнювати 0", - сказано в повідомленні .

Також вказано, до кого звертатися з інформацією.

Ми щедро заплатимо за надання всієї доступної інформації! Звертайтесь до @ArtemAf

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян.

А також, що "ковідну тисячу" тепер можна витратити на допомогу українській армії.