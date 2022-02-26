Комендантська година в Києві встановлена з 17:00 до 8:00 понеділка

У Києві змінено дію комендантської години, пише прес-служба КМДА із посиланням на мера Києва Віталія Кличка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Для більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців з сьогоднішнього дня, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00 . Такий час комендантської години вводиться до ранку 28 лютого".

Усі цивільні особи, що перебувають на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Прошу з розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.