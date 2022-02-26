У Volkswagen бачать лише один шлях припинення війни в Україні

Генеральний директор Volkswagen Герберт Дісс з жахом відреагував на початок війни в Україні. Керівник компанії повідомив, яким він бачить шлях закінчення війни, повідомляє РБК-Україна.

"Як один з найбільших у світі автовиробників з 660 000 співробітників, ми з великою тривогою спостерігаємо за війною в Україні" , - заявив Герберт Дісс на конференції.

Дісс пояснив, що була створена цільова група для оцінки можливих наслідків, наприклад, для відносин з постачальниками у зв'язку з введенням санкцій проти Росії.

"Ми переконані, що зупинити війну можна тільки за принципами міжнародного права" , — сказав Дісс.

Головне зараз - забезпечити безпеку співробітників в регіоні. Співробітникам, які працюють в Україні, запропонували покинути країну.

Нагадаємо, що іноземні компанії масово відмовляються від поставок автомобілів до Росії. Йдеться про десятки тисяч машин.