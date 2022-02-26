У ЄС не залишилося країн, які не згодні з відключенням Росії від SWIFT

Станом на суботу, 26 лютого, в Європі не залишилося країн, які не підтримали б відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи проведення платежів SWIFT﻿, заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Ділова столиця.

"Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в Європі не залишилося країн, не згодних з таким кроком" , — йдеться у повiдомленнi.

Телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомляв, що ідею про відключення Росії від міжнародної системи передачі інформації для проведення платежів SWIFT заблокували щонайменше чотири країни – Німеччина, Угорщина, Італія та Кіпр.

Пізніше всі вищезгадані країни, крім Угорщини, підтвердили, що готові не блокуватимуть таке відключення.

26 лютого в Угорщині заявили, що не блокують відключення Росії від SWIFT, але поки що не оголосили про такий крок.