Рєзніков: противник змінює тактику і активніше застосовує диверсантів

Рєзніков: противник змінює тактику і активніше застосовує диверсантів
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про ситуацію в Україні на фоні повномасштабного вторгнення, що триває вже 55 годин, повідомляє Новое время.

За його даними, станом на ранок, 26 лютого, кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. А понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується, адже ворог не очікував такої відсічі, і здається сам.

Резніков зазначив, що росіяни намагаються змінити тактику, і почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Армія і тероборона ефективно їх знешкоджують, але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.

"Звертаюся до усіх. У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога.
Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації", — написав він.

Він закликав громадян, хто свідомо співпрацює із російськими окупантами, але може бути введений ними в оману, не вестися на обіцянки "підзаробити".

Також він звернувся до мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду, затримувати або підпалювати колони із паливом, що йдуть позаду російської бронетехніки. Адже, коли танки зупиняться, українські війська їх зможуть захопити.

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