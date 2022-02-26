Bloomberg: США серйозно розглядають відключення Росії від SWIFT

США серйозно розглядають питання про те, чи варто вимагати відключення Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT у зв’язку з вторгненням в Україну, повідомляє Новое время.

За словами двох джерел агентства Bloomberg, чиновники обговорюють це питання із Федеральною резервною системою. Інший співрозмовник повідомив, що переговори із Європейською комісією вже розпочалися.

Дискусії в США знаменують собою зміну курсу, оскільки президент Джо Байден заявляв раніше, що утримується від такого кроку, оскільки європейські союзники стурбовані ризиками, які такий крок несе для їхньої економіки.

Однак нині чиновники в США та Європі прагнуть більш жорстких наслідків для Москви, на додаток до санкцій, які вони вже оприлюднили.