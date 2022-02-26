СБУ: у Донецьку планують хіматаку, роздають протигази

В Донецьку місцевим бойовикам і російським військовим роздають протигази. За розвідданими, вони мають намір вчинити диверсію - хімічну атаку, аби звинуватити в цьому Україну, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації - підриву промислових ємностей з хімічними речовинами" , - говориться в повідомленні.

За даними Служби безпеки, у цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових.