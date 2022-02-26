Біля пункту пропуску "Кучурган" затримали диверсантів

Військовослужбовці Державної прикордонної служби затримали двох диверсантів біля пункту пропуску "Кучурган". Вони фотографували військові об’єкти та інфраструктуру, пише пресслужба МВС, повідомляє РБК-Україна.

"Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску "Кучурган". Їх охоронці кордону схопили. Під час затримання диверсанти розбили телефон" , - пише пресслужба МВС.

Після огляду мікроавтобуса диверсантів, військові виявили спальні мішки й речі, які підтверджують їх діяльність. Також при собі окупанти мали паспорти невизнаної ПМР.

Нагадаємо, що диверсанти розставлять у містах України різні мітки. У КМДА пояснили, що необхідно робити в таких випадках.