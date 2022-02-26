Українці безкоштовно користуватимуться польською залізницею

Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня, пише прес-служба УЗ, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, все, що потрібно - показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство.

"Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи" , - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси з Києва на захід України.