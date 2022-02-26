Кремль: Путін призупиняв наступ, але Київ відмовився від переговорів

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін у п'ятницю наказав призупинити наступ на Україну в очікуванні переговорів, але Київ відмовився від них, і просування окупантів продовжилося, повідомляє Українська правда.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Вчора вдень у зв'язку з очікуваними переговорами з українським керівництвом, верховний головнокомандувач, президент Росії віддав наказ про призупинення просування основних сил Російських військ. Оскільки, по суті, українська сторона відмовилася від переговорів, сьогодні вдень відновилося просування основних російських сил відповідно до плану проведення операції" , – заявив Пєсков.

Він також заявив, що санкції Заходу дуже серйозні, але Росія готувалася до них завчасно.

"Далі буде потрібен аналіз, щоб виробити заходи у відповідь такі, які будуть найкращим чином відповідати нашим інтересам" , - сказав Пєсков.