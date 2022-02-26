Хакеры Anonymous оголосили війну Путіну

Хакеры Anonymous оголосили війну Путіну

Відомі хакери Anonymous записали особисте звернення до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Оголосили війну лідеру країни та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима", повідомляє РБК-Україна.

"Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у 2018 році наша група зламала сайт "Роскомнадзору"? Містер Путін, ви пам'ятаєте, як програли Афганістану? Тепер ми злили дані Міноборони Росії. Там були пошта та паролі й тепер ця база у вільному доступі у Twitter. Ваша нещодавня спроба погрожувати Фінляндії та Швеції - сором. Ви погрожуєте цим країнам, якщо вони вступлять в НАТО. Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля та Russia Today та інші сайти пов'язані з російською владою", – заявили Anonymous.

Як відзначають хакери, це питання часу, коли вони виявлять увесь бруд, який Путін намагається приховати від населення, якому ж він постійно бреше.

"Ми покажемо кожен скелет у шафі. Зараз ми вимагаємо відновити права українського народу та піти у відставку", - додали Anonymous.

Нагадаємо, Anonymous вчора зламали базу даних Міноборони Росії. Телефони, пошта й імена усіх співробітників відомства потрапили до відкритої мережі.

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