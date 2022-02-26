Уряд: Нідерланди передадуть Україні сотні ракет Stinger

Нідерланди передадуть Україні 200 снарядів для зенітно-ракетних комплексів Stinger. Вони мають надійти до нас у країну "в найкоротші терміни", повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в спільному листі глав МЗС та Міноборони Нідерландів до їхнього парламенту. Зазначимо, що цими ракетами українські військові зможуть збивати літаки та гелікоптери російських окупантів.

"Цей запит ретельно аналізували щодо критеріїв експорту зброї, але процес прискорений у зв'язку з винятковими обставинами" , – йдеться в цьому листі.

Stinger – це ракета класу "земля-повітря" з інфрачервоним наведенням. Їхня довжина – 1,5 метра, а вага – понад 16 кілограмів. За швидкості 2400 кілометрів на годину вони можуть застосовуватись по цілях у радіусі від 0,5 до 5 кілометрів.