Зеленський: Туреччина закриє військовим кораблям РФ прохід у Чорне море -
Президент Володимир Зеленський заявив, що Туреччина закриє російським військовим кораблям прохід у Чорне море, повідомляє Новое время.
У своєму Twitter глава держави розповів про підсумки переговорів із турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.
"Дякую своєму другу, пану президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, і турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", – написав він.
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