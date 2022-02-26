МЗС: Румунія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній РФ
Румунія заборонила російським авіакомпаніям літати у своєму повітряному просторі, заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС у забороні авіакомпаній Росії літати в нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну. Україна не самотня і потрібні санкції за агресію РФ", – написав Ауреску у Twitter в суботу.
Румунія стала восьмою країною, яка закрила свій повітряний простір для російських літаків.