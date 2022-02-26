ОДА: війська РФ обстріляли Чернігів із "Градів", загорілася багатоповерхівка
Чернігівська обласна держадміністрація заявила, що російські війська обстрілюють місто з "Градів", повідомляє Новое время.
На вулиці Бєлова у Чернігові помітили, як горить квартира на верхніх поверхах багатоповерхівки.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, в обласній лікарні вибиті шибки: у хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев’яних рамах. Металопластикові вистояли.
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус закликав населення міста, яке не бере участі у загонах тероборони та обороні міста, сховатися в укриття, якщо це неможливо — бути вдома.
"Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, зокрема замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети… Російська армія, ймовірно, буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з Градів Чернігова, зокрема житлових кварталів", – йдеться у повідомленні.