Кулеба: почалася підготовка до відключення Росії від SWIFT

Росію відключають від системи міжнародних банківських платежів SWIFT, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Офіційне рішення ще не оформлено, але вже почалася технічна підготовка до прийняття рішення і впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві" , - написав Кулеба.