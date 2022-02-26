У Києві роздали 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів

У Києві бійцям територіальної оборони роздали зброю. Видано близько 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Вітаю всіх. Я в Києві. Працюємо і організовуємо повністю оборону від ДРГ, видачу зброї. Видано понад 25 тис.одиниць зброї і близько 10 млн патронів, РПГ, гранат. Київ буде однозначно захищатися! Захищатися і битися до останнього!" , – написав Монастирський.