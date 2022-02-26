Президент Польщі виступив за прискорений вступ України до ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна підтримує вступ України до ЄС. Це, за його словами, необхідно зробити негайно, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні" , - написав він.

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що настав вирішальний момент для того, щоб прийняти Україну в ЄС.