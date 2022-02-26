Мер Чернігова: місто нікому не здамо

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до громадян, які мають зброю, отримати завдання із захисту міста. Він запевнив, що "місто ми нікому не здамо", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Чоловіки зі зброєю, здатні охороняти власною зброєю наше місто, будь ласка, підтягуйтесь на місце дислокації Верені-2 для отримання завдань. Сьогодні все, що можна, ми робимо для організації оборони міста. І місто ми нікому не здамо. Нам розказують про історію - ми покажемо історію. Якщо хтось заблукає і буде шукати вихід на Росію - ми підкажемо, де він" , - заявив Атрошенко.

Всіх цивільних чернігівців Атрошенко закликав знаходитися в укриттях.

"Шановні чернігівці, прошу зберігати всіх спокій. Цивільні мешканці, прошу знаходитися в укриттях. Бажано всіх в укриттях. Добра і здоров’я! Слава Україні!" , - сказав мер Чернігова.

Раніше повідомлялося, що Чернігів обстріляли з "Градів".