МВС просить повідомляти про переміщення російських військ через чат-бот у Telegram

Правоохоронці просять повідомляти про переміщення російських військ за допомогою спеціально створеного чат-бота "Stop Russian War", повідомляє Ділова столиця.

"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот в Telegram" , — кажуть у міністерстві.

Адреса чат-боту — https://t.me/stop_russian_war_bot.

Він отримує та передає інформацію відповідним штабам реагування.

У разі перебоїв в роботі бота інформацію просять надсилати в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.