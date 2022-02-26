МВС просить повідомляти про переміщення російських військ через чат-бот у Telegram
Правоохоронці просять повідомляти про переміщення російських військ за допомогою спеціально створеного чат-бота "Stop Russian War", повідомляє Ділова столиця.
"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот в Telegram", — кажуть у міністерстві.
Адреса чат-боту — https://t.me/stop_russian_war_bot.
Він отримує та передає інформацію відповідним штабам реагування.
У разі перебоїв в роботі бота інформацію просять надсилати в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.