Прикордонслужба: захисники острова Зміїний можуть бути живі

Українських прикордонників та військових, які обороняли острів Зміїний, могли захопити в полон та доставити в Севастополь, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Держприкордонслужбі.

"Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові. Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як з захисниками втратився зв’язок" , — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 24 лютого російські окупаційні війська вели обстріли з корабельних озброєнь та застосували бойову авіацію по прикордонниках та військових ЗСУ на острові Зміїний.

"За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений. До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь — здаватися ніхто не буде… Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника" , — додали в ДПСУ.

Зараз ДПСУ разом з ЗСУ проводять роботу по ідентифікації наших військових. У відомстві сподіваються, що інформація про їх загибель не підтвердиться.

24 лютого українська сторона повідомила, що російські війська захопили український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого загинуло 13 прикордонників. Відзначалося, що до нього підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" та патрульний корвет "Василий Быков", та запропонували бійцям Ізмаїльского прикордонного загону, що були розміщені на острові, здатися. Вони відмовилися.