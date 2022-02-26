Bloomberg: США розглядають санкції проти Центробанку Росії

Сполучені Штати можуть накласти санкції на Банк Росії, що вдарить по великій частині міжнародних резервів у 643 млрд доларів, які РФ наростила перед вторгненням в Україну, повідомляє Економічна правда.

Остаточне рішення не ухвалено, але у Байдена в терміновому порядку розглядають всі можливі заходи, аби зупинити війну. Сполучені Штати планують діяти скоординовано із союзниками по всій Європі для максимального впливу.

Наразі незрозуміло, наскільки далеко зайшли дискусії про санкції на Центробанк, однак розглядати таку можливість почали ще наприкінці січня. Хоча Росія зменшує свою залежність від іноземних валют, 16,4% резервів країна зберігає у доларах, а частка євро за рік зросла на 32,2% на червень минулого року.

За словами Тіма Еша, стратега Bluebay Asset Management в Лондоні, цей крок був би "руйнівним" для Росії. Хоча таке рішення було б безпрецедентним для економіки розміром з російську, США раніше вводили санкції проти центральних банків країн – наприклад, Ірану чи Венесуели, чи Північної Кореї також потрапив у чорний список.

Втрата доступу до коштів за кордоном може заблокувати російський центральний банк у спробах підтримати рубль на валютному ринку продажем валюти – вперше з 2014 року. Росія також зберігала 22% своїх резервів у золоті, більшість якого зберігається всередині країни і є поза зоною дії західних санкцій, тоді як близько 13% резервів центробанку були в юанях.

Міністерство фінансів також запровадить повне блокування підтримуваного Кремлем Російського фонду прямих інвестицій. Фонд, який має на меті "залучити капітал у російську економіку в секторах із високим темпом зростання. Це відраже його від можливості залучати капітал.﻿