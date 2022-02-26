Володимир Кличко закликав світ негайно зупинити російського агресора

Володимир Кличко закликав світ негайно зупинити російського агресора

Всесвітньо відомий боксер Володимир Кличко, брат лідера "УДАРу" та мера Києва Віталія Кличка звернувся англійською мовою до світової спільноти зупинити російську агресію у самому центрі Європи. Потрібно діяти терміново, бо це призведе до гуманітарної катастрофи, повідомляє РБК-Україна.

"Я - Володимир Кличко. І я звертаюся до всього світу: зупиніть війну, яку розпочала Росія. Сьогодні ракети обстрілювали мирне населення Києва. Гинуть цивільні люди. І це відбувається в самому серці Європи. Зараз не час чекати! Бо це призведе до гуманітарної катастрофи", - заявив він.

Володимир Кличко наголосив: діяти потрібно негайно.

"Вам потрібно діяти негайно, щоб зупинити російську агресію. Будь-чим, що у вас є. І терміново! Завтра або через годину може бути вже запізно. Прошу, почніть діяти негайно! Не чекайте! Дійте! Зупиніть цю війну!" - закликав Кличко.

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