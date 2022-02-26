"єПідтримка" тимчасово не прийматиме нових заявок, - Федоров

Програма "єПідтримка" тимчасово не прийматиме нові заявки через відсутність зв’язку з реєстрами. Ковідну “тисячу” й надалі можна перерахувати українській армії, пишет міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.

"Відсьогодні програма єПідтримка тимчасово не прийматиме нових заявок, оскільки відсутній зв’язок із реєстрами. Українці, які вже залишили заявки, отримають кошти. Учора ми запустили можливість перерахувати ковідну "тисячу" для української армії через Portmone у фонд Повернись живим" , - пише Федоров.