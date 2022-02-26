Бердянська міськрада: російські війська зайняли територію колишнього аеропорту

Військові агресора захопили колишній аеропорт у Бердянську. Зараз там перебувають ворожа техніка та бійці, пише бердянська міська рада, повідомляє РБК-Україна.

За словами виконувача обов'язків Олександра Свідла, коли стемніє у місті, то на вулиці увімкнуть освітлення.

"Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність Бердянська та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі" , – розповів він.

Також він додав, що для підтримання порядку в Бердянську сформували дружини з активних мешканців. Чиновник закликав бердянців долучатися до цього руху.

Раніше ми повідомляли, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки.