Ердоган та Алієв запропонували організувати переговори з Росією - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час нового звернення заявив, що його колеги із Туреччини та Азербайджану запропонували організувати переговори з Росією, повідомляє Новое время.

"Ільхам Алієв та президент [Реджеп Тайіп] Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна лише вітати" , - зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що за 26 лютого провів переговори:

з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі — у відносинах із країною «надзвичайний результат, новий глава для країн». Розмова «поставила все на свої місця»;

з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді – глава держави отримав повну підтримку;

із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом — співрозмовники погодилися, що зараз дуже важливо заборонити прохід російських військових кораблів у Чорне море, рішення ухвалено;

із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим — Зеленський сказав, що Україні не вистачає нафти, «все непросто, але тепер усе буде»;

з президентом Швейцарії Іньяціо Кассісом, прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.